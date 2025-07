Bollette, in Calabria l’estate “è salata”: tra le regioni dove si spende di più

- Advertisement -

COSENZA – La Calabria è tra le regioni dove si spende di più in bolletta. È quanto emerge da una ricerca realizzata dall’Osservatorio di Switcho che segnala che per la nostra regione c’è stato un aumento medio del +45%, con un rincaro complessivo in bolletta di 29 euro tra luglio e agosto.

La provincia che ha visto bollette più “salate” è quella di Crotone con un +55% e 41 euro in termini di costi. Seguono Reggio Calabria con un +56% e una spesa aggiuntiva di 40 euro. Leggermente più moderati i consumi nelle province di Cosenza, con un +40% e una spesa aggiuntiva di 24 euro. Ultima Catanzaro con un +38% e un rincaro di 23 euro.

Bollette estive: aumenti in tutta Italia ma la Calabria va oltre il trend nazionale

I mesi estivi, da sempre, sono stati più dispendiosi per gli italiani con una crescita del 35% dei consumi a luglio e agosto, rispetto a giugno, principalmente a causa del maggiore utilizzo dei condizionatori. Un trend che si conferma anche per questa estate. “L’aumento medio nazionale in bolletta complessivo nei due mesi di caldo estivo sarebbe, infatti, di 21 euro” si legge nella ricerca. “Una cifra tutto sommato abbordabile” si precisa anche se le cifre aumentano da regione a regione, e la Calabria è ai primi posti. Le spese della provincia di Cosenza e Catanzaro riflettono riflettono maggiormente il dato nazionale.