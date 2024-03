Bnl, anomalie sui conti e addebiti errati. La banca assicura: “problema tecnico risolto”

COSENZA – Addebiti multipli per molti clienti, che in alcuni casi si sono trovati con il conto azzerato: una sorpresa negativa alla vigilia di Pasqua per alcuni correntisti della Bnl-Bpn Paribas e che la banca assicura di avere individuato e risolto già ieri. «Un problema informatico ha mandato in tilt i servizi bancari di Bnl, con diverse segnalazioni di movimenti anomali. La banca ha risolto dopo una mattinata di lavoro tutte le anomalie. Dopo che si sono riscontrate anomalie sui movimenti di alcuni conti correnti della Bnl, la banca ha risolto il problema in tempi rapidi ed è stata ripristinata la situazione corretta», sottolinea Bnl Bnp Paribas sui suoi social. «Il Servizio Clienti sta tornando regolarmente accessibile. Ci scusiamo nuovamente per il disagio», scrive Bnl. Fonti di Bnl Bnp Paribas spiegano che «il problema era un problema strettamente tecnico che è stato subito individuato e che è stato risolto in tempi rapidi».

Numerose erano state le segnalazioni arrivate, come ad esempio quella di un correntista di Catanzaro a cui sono state addebitate nove volte le due rate che aveva in scadenza oggi e che, constatato l’accaduto, ha pubblicato un post su Facebook.

AVVISO: Informiamo che l’anomalia è stata risolta e tutti gli addebiti multipli sono stati annullati. Il servizio clienti sta tornando regolarmente accessibile. Ci scusiamo nuovamente per il disagio — BNL BNP Paribas (@BNLBNPParibas_) March 30, 2024

“Nel giro di pochi minuti – racconta – sono stato sommerso di messaggi analoghi da parte di altri nelle stesse condizioni. Almeno un centinaio. Purtroppo, però, nel mio caso il totale che mi è stato addebitato, per ben 9 volte, ha superato la somma di 5 mila e rotti euro, lasciandomi praticamente al senza soldi. Un’analoga segnalazione è arrivata anche da un noto avvocato di Catania, che ha scritto una pec alla propria filiale. “Vi informo di aver riscontrato nove addebiti non autorizzati sul mio conto, ciascuno di euro 140, indicati come “spese utenze”. Subito dopo fonti della banca hanno tuttavia fatto sapere che “è stata individuata la causa delle anomalie registrata dai clienti della Bnl sui loro conti ed il problema tecnico è stato risolto”.

In sostanza sembra che un errore esclusivamente tecnico abbia comportato addebiti multipli sui conti correnti per diversi clienti ma l’anomalia, sarebbe stata superata intorno alle 11 di ieri. La clientela interessata starebbe già verificando sui propri conti che le cifre si stanno allineando, viene spiegato, mentre l’istituto di credito ha informato attraverso i propri canali digitali la clientela, gestendo all’inizio un numero eccezionalmente elevato di chiamate che hanno generato, al contempo, una temporanea congestione del phone banking. La Banca, viene assicurato, sta proseguendo nella propria azione di monitoraggio e nell’attività finalizzata al pieno ripristino della normale e corretta operatività.