COSENZA – Bluserena, tra le più famose catene alberghiere e di resort in italia è alla ricerca di nuovi profili professionali da inserire in Hotel e Resort in diverse regioni del centro Sud. In particolare in Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna dove è presente con diverse strutture. Nata oltre 30 anni fa, Bluserena è tra le più solide compagnie alberghiere italiane ed offre la maggiore ricettività sul mercato “Mare Italia” con oltre 4.200 camere con nove Villaggi Turistici 4 stelle, tre Resort 4 e 5 stelle dell’esclusiva collection Bluserena Charme Resort ed un Hotel 4 stelle in montagna. Bluserena realizza 1.3 milioni di presenze, per un fatturato di 90 milioni e offre lavoro a circa 3000 dipendenti.

- Pubblicità Clikio single-

Bluserena, nuovi posti nelle strutture di Sibari e Cutro

Dal 2021 Bluserena è stata acquisita dal fondo di investimento spagnolo Azora European Hotel & Leisure, F.C.R (“AEHL”) avviando un processo di ulteriore rafforzamento ed espansione del Brand. Bluserena oggi è presente in Sardegna, Calabria, Puglia, Sicilia, Abruzzo e Piemonte. Attualmente a annunciato una nuova campagna di assunzioni e di recruiting per la stagione turistica 2023 in strutture ricettive, come hotel, villaggi e resort siti in Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Iposti di lavoro Bluserena da coprire nella prossima stagione estiva sono rivolti a persone che hanno già lavorato nel settore alberghiero e ristorativo e a risorse anche senza esperienza.

Per le strutture presenti in provincia di Cosenza (Sibari Green Village) e Crotone (Serenè Village di Marinella di Cutro), in particolare, si cercano le seguenti figure professionali

Front Office – Receptionist (a tempo pieno)

Baristi – Addetti Bar (a tempo pieno)

Economo (a tempo pieno)

Camerieri – Chef De Rang (a tempo pieno)

Commis di cucina (a tempo pieno)

Capo partita – Demi chef (a tempo pieno)

CLICCA QUI PER CANDIDARSI E LEGGERE LE POSIZIONI APERTE