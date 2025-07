Blue Tongue, Regione Calabria impegna 3 milioni di euro per sostenere gli allevatori danneggiati

- Advertisement -

CATANZARO – La Regione Calabria a sostegno del comparto ovicaprino e degli allevatori danneggiati dall’epidemia di Febbre Catarrale degli Ovini (Blue Tongue) impegna circa 3 milioni di euro e le istanze potranno essere presentate dal 18 al 29 agosto prossimi. L’intervento si rende necessario in seguito alla grave recrudescenza dell’epidemia di Blue Tongue che ha interessato la Regione Calabria nel periodo marzo-dicembre 2024, provocando danni ingenti al patrimonio ovino regionale.

“Questo provvedimento – commenta l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo – è il risultato di un ampio e costruttivo confronto tra il Dipartimento Agricoltura, le aziende del territorio e le associazioni di categoria. La Calabria è una delle poche regioni ad aver attivato procedure di sostegno simili, avviando sin dall’inizio la via dell’ascolto e della concertazione. Per noi è fondamentale che gli allevatori si sentano sostenuti in momenti così difficili, ma allo stesso tempo è indispensabile guardare avanti con responsabilità. Ci auguriamo che, in futuro, tutti gli operatori attivino tempestivamente le procedure di profilassi, affinché episodi di tale gravità possano essere evitati”.

Tutte le informazioni dettagliate, i modelli di domanda e i requisiti di accesso al sostegno economico sono disponibili sul portale www.calabriapsr.it