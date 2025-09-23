Calabria

Blitz “Res Tauro” dei carabinieri del Ros: 26 misure cautelari contro la cosca Piromalli

L'operazione è scattata alle prime ore di oggi. Tra gli arrestati c'è anche il boss Pino Piromalli detto "Facciazza", di 80 anni

HomeCalabria
S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti

REGGIO CALABRIA – I miliari del Raggruppamento Operativo Speciale, con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri territorialmente competenti in varie località del territorio nazionale, dalle prime ore di oggi, stanno eseguendo una misura cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 26 soggetti.

Le persone raggiunte dalla misura sono indagate a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso, nonché di reati in materia di armi.

Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, hanno riguardato la cosca Piromalli, articolazione della ‘ndrangheta di particolare rilievo nel panorama criminale dell’intera organizzazione, della quale sono stati ricostruiti gli assetti e le attività delittuose.

Tra gli arrestati c’è anche il boss Pino Piromalli detto “Facciazza”, di 80 anni. Il capo cosca di Gioia Tauro era libero dal 2021 quando aveva finito di scontare 22 anni di carcere al 41 bis. Conosciuto con il soprannome di “sfregiato“, Pino Piromalli era stato arrestato nel 1999 dopo sei anni di latitanza. Nell’inchiesta della Dda di Reggio Calabria che oggi ha portato al blitz dei carabinieri del Ros, Pino Piromalli è il principale indagato in qualità di capo, promotore e organizzatore.

Il boss Giuseppe Piromalli

L’intraprendenza criminale dello storico boss “Facciazza”, di 80 anni, non era stata minimante usurata dalla lunga detenzione. L’indagine dei carabinieri del Ros, ha consentito ai pm di fotografare la ripresa delle attività criminali di Piromalli che, dopo 22 anni di detenzione, era stato scarcerato nel 2021. Si assiste alla riscrittura di quelle dinamiche criminali interne al sodalizio che, grazie all’opera di ricomponimento di Giuseppe Piromalli, tornava ad essere uno delle cosche più temibili ed autorevoli della ‘ndrangheta. “Facciazza” aveva fin da subito compreso che doveva avviare un’opera di restauro della cosca da lui definita “sta tigre che è Gioia Tauro”. Lo avrebbe fatto, secondo gli inquirenti, attuando un progetto di recupero delle vecchie regole di ‘ndrangheta ed assumendo immediatamente quella posizione di comando che lo rendeva, per come lui stesso ha affermato in un’intercettazione, “il padrone di Gioia”.  

- Pubblicità Sky-

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Categorie

Calabria37428Area Urbana22535Cosenza20620Archivio Storico News20456Provincia19925Italia8039In Evidenza7648Magazine3964

Correlati

Carica altri
S.G.
Altri articoli di S.G.
polizia operazione
Calabria

Scommesse illegali: blitz della Polizia contro l’esercizio abusivo di attività di...

CROTONE - E' in corso da parte della Polizia un'operazione che vede impiegati 40 agenti della Squadra mobile della Questura di Crotone per l'esecuzione...
brunori unical matricole
Università

Unical, benvenute matricole: emozioni e musica all’Anfiteatro con Brunori Sas

RENDE - Un pomeriggio di emozioni, musica e condivisione ha segnato l’inizio dell’anno accademico all’Università della Calabria. Decine di studenti e studentesse, matricole dell'ateneo,...
donne-in-divisa
Area Urbana

Cosenza: convegno celebrativo per i “25 anni dell’ingresso delle donne nelle...

COSENZA - In occasione del 25° anniversario dell’ingresso ufficiale delle donne nelle Forze Armate italiane, si terrà domani, 24 settembre, a Cosenza un importante...
Gaza Corteo Cosenza Sciopero
Area Urbana

Anche Cosenza in piazza per Gaza e la Palestina «un genocidio...

COSENZA – Cosenza in piazza per Gaza! Come in tantissime città italiane anche nel capoluogo Bruzio almeno 4/5mila persone si sono ritrovate questo pomeriggio...
Area Urbana

Rende: il circolo Auser compie 10 anni «impegno collettivo, solidarietà e...

RENDE - Dal 2015 al 2025: dieci 10 anni fa nasceva il circolo Auser di Rende, un gruppo di persone unite dal desiderio di...
parafarmacia e farmacia
Calabria

Rubata la cassa automatica in una parafarmacia: furti in aumento a...

LAMEZIA TERME – Furto in pieno centro questa mattina intorno alle 5:30, ai danni di una parafarmacia situata in via Piave a Lamezia Terme...

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA