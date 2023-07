Blitz ‘Levante’: colpo al narcotraffico internazionale, ricercato arrestato in Libano

REGGIO CALABRIA – La Guardia di Finanza, con il coordinamento della Dda di Reggio Calabria al termine di articolate indagini di polizia giudiziaria, svolte con il supporto delle più importanti Istituzioni ed Agenzie europee ed internazionali impegnate nel contrasto dei crimini transnazionali, ha arrestato Bartolo Bruzzaniti, originario di Locri, ricercato e ritenuto un narcotrafficante di grande rilievo criminale. Ad ottobre dello scorso anno, si era sottratto all’esecuzione di una misura cautelare emessa nei confronti di 36 soggetti coinvolti in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravato dalla finalità di agevolare la ‘ndrangheta. In quell’occasione, tra l’altro, i finanzieri avevano sequestrato oltre 4 tonnellate di cocaina, così sottraendo alla criminalità organizzata calabrese introiti stimati in 800 milioni di euro.

Bruzzaniti è ritenuto responsabile della progettazione ed esecuzione di un vastissimo traffico di droga, dal Sudamerica alla Calabria, consistente in periodiche e imponenti importazioni di oltre 2 tonnellate ciascuna. Coinvolto in altre inchieste legate al narcotraffico. Nell’ambito dell’esecuzione della misura cautelare figura anche il fratello Antonio, anch’egli irreperibile dallo scorso ottobre e, successivamente, tratto in arresto al rientro dalla Costa d’Avorio, dove si era stabilito. Rimaneva ancora da assicurare alla giustizia Bartolo ma le indagini hanno consentito di stringere sempre più il cerchio attorno al ricercato, seguendone gli spostamenti tra la Costa d’Avorio ed il Libano. Bruzzaniti è stato fermato a Jounieh, in Libano dopo averne seguito per mesi le tracce tra l’Africa ed il Medio Oriente.

Bartolo Bruzzaniti rappresenta l’ultimo, nonché uno dei principali, tra i 76 soggetti che, in tre anni di progetto, le unità I-CAN hanno contribuito ad individuare e far arrestare in tutto il mondo, di cui 35 latitanti da tempo.