Blitz in un panificio abusivo: niente autorizzazioni e gravi carenze igienico-sanitarie

LAMEZIA TERME (CZ) – I carabinieri di Lamezia Terme hanno individuato, nelle aree circostanti la zona di Via del Progresso, un’attività di vicinato per la vendita di prodotti freschi da forno completamente abusiva. Nello specifico i militari, insospettiti dal continuo via vai di persone da un piccolo edificio dal quale uscivano con prodotti da forno, hanno sorpreso quattro soggetti che stavano preparando e cuocendo del pane senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune.

I quattro si erano attrezzati con un’impastatrice industriale e un forno a legna da dove sfornavano del pane di diversa grammatura. Inoltre i successivi controlli, effettuati congiuntamente a personale del servizio igiene dell’Asp di Catanzaro, hanno consentito di accertare gravi carenze strutturali e conseguenti carenze igienico-sanitarie nonché l’assenza di qualsiasi procedura di autocontrollo e tracciabilità degli alimenti.

I militari, alla luce di quanto accertato, al fine di scongiurare pericoli per la salute pubblica, hanno disposto l’immediata cessazione dell’attività, sanzionando l’attività di 3.000 euro e procedendo al sequestro di circa 60 Kg di prodotti da forno.