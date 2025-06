Blitz in un bistrot “da incubo”, il laboratorio alimentare in condizioni “a dir poco raccapriccianti”

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – In pieno centro a Reggio Calabria, nella zona di Piazza Genoese Zerbi, è scattato un blitz della Polizia Locale in collaborazione con il Servizio Igiene degli Alimenti dell’Asp. L’intervento, finalizzato al controllo degli esercizi commerciali e pubblici, ha portato alla luce una situazione allarmante: un laboratorio alimentare trasformato in un vero e proprio “bistrot degli orrori”, già noto per precedenti violazioni.

Durante l’ispezione, gli agenti si sono trovati di fronte a condizioni igienico-sanitarie “a dir poco raccapriccianti”: sporcizia ovunque, fili elettrici volanti e taglieri in evidente stato di putrefazione. In quello stesso locale venivano preparati piatti destinati agli ignari clienti.

Il controllo

Ha portato al sequestro immediato di circa mezzo quintale di pietanze pronte per essere servite. Ma le irregolarità non si fermano qui: è emerso che l’attività era priva di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande. Di conseguenza, le autorità competenti hanno avviato le procedure per la chiusura del locale. Alla titolare è stata inoltre contestata l’occupazione abusiva di suolo pubblico, avendo posizionato tavolini e sedie senza alcun permesso.

Nel corso della stessa serata, i controlli hanno riguardato anche un secondo esercizio commerciale, dove sono stati trovati circa 50 chili di prodotti alimentari privi di qualsiasi documentazione sulla tracciabilità. Anche in questo caso sono scattati il sequestro delle derrate alimentari e le sanzioni per l’occupazione abusiva di suolo pubblico. In totale, l’operazione ha portato al sequestro di circa un quintale di alimenti e all’elevazione di sanzioni per oltre 10mila euro.