Blitz della Guardia di Finanza: individuato e arrestato un latitante

REGGIO CALABRIA – La Guardia di Finanza ha individuato e tratto in arresto un latitante coinvolto in una recente operazione del novembre del 2023 contro le cosche di ‘ndrangheta della zona sud di Reggio Calabria. E’ accusato di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti. I Baschi Verdi del comando provinciale hanno agito nel primo pomeriggio di oggi al rione “Pescatori”, nei pressi dello stadio comunale “Granillo”, dopo avere individuato un’abitazione dentro cui aveva trovato rifugio il ricercato, un 26enne appartenente alla comunità rom del quartiere “Ciccarello”.

Nonostante fosse stata cinturata l’area interessata, il latitante ha tentato ugualmente la fuga e si è arreso solo dopo che i militari hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio. Il ricercato era stato colpito da un’ordinanza cautelare in carcere insieme ad altri pregiudicati dei rioni Modena-Ciccarello e via Pio XI – Marconi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e occupazione abusiva di alloggi pubblici.