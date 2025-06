Blitz dei Nas nei centri estetici, olistici e tantrici: sequestri e sospensioni per irregolarità

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Raffica di controlli dei Carabinieri del Nas nei centri estetici del capoluogo reggino. Nel solo mese di maggio sono state ispezionate 18 attività, di cui ben 10 sono risultate non in regola. In un caso, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di un centro benessere e delle relative apparecchiature, poiché la struttura operava senza autorizzazioni e con personale privo dei requisiti professionali previsti dalla legge.

Il sindaco ha inoltre disposto la sospensione di due attività pubblicizzate come centri “tantrici e olistici”, che però erano di fatto attrezzati come veri e propri istituti di estetica. Un altro provvedimento ha colpito un’attività abusiva svolta in un appartamento. Le strutture colpite dalle sanzioni erano prive della documentazione amministrativa e dei requisiti igienico-sanitari necessari. Il valore complessivo delle attività sospese è stato stimato in circa 1,2 milioni di euro.