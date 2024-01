Blitz artico nel week-end: freddo e neve. Poi anticiclone africano e inverno in letargo fino a fine gennaio

COSENZA – Siamo alle porte di un nuovo e veloce cambiamento delle condizioni meteo. Le temperature miti degli ultimi due giorni su tutta la Calabria, con valori che ieri hanno superato anche 22 gradi in diverse località, saranno spazzate via da una rapida, quanto incisiva, incursione fredda di matrice artica, che riporterà condizioni di stampo invernale sulla nostra regione per tutto il week-end e i primi giorni della prossima settimana, prima di una lunga pausa che, con molta probabilità, si protrarrà fino alla fine di gennaio per l’arrivo dell’anticiclone sub-tropicale.

Incursione artica: domani maltempo

Partiamo da fine settimana. Le regioni maggiormente colpite da questa discesa di aria fredda saranno quelle che si affacciano sul versante adriatico (qui la neve potrebbe cadere a quote di bassa collina) e dell’estremo Sud dove una perturbazione in arrivo dalle Baleari si scontrerà con l’aria fredda artica generando instabilità diffusa associata a piogge, rovesci e nevicate lungo tutta la dorsale appenninica. Man mano che il fronte freddo scivolerà verso Sud, la quota di neve scenderà di quota.

Torna la neve in Calabria: fiocchi intorno agli 800-900 metri

Su Basilicata, Marche, Abruzzo, zone interne di Umbria e Campania quota neve intorno ai 400-500 metri, più in alto in Calabria con fiocchi possibili intorno agli 800 metri su Sila e Pollino. Una buona notizia soprattutto per le località montane di Lorica e Camigliatello con le piste da sci chiuse per le alte temperature nel primo caso, mentre a Camigliatello la poca neve a valle non ha permesso l’apertura. Maltempo che ci accompagnerà per tutta la giornata di sabato mentre domenica, salvo residue precipitazioni, la perturbazione avrà già lasciato l’Italia. Vivremo giornate di sole, ma con temperature fredde, prima di un nuovo drastico cambiamento in arrivo da metà della prossima settimana.

Anticiclone africano da mercoledì su tutta l’Italia

A partire da mercoledì un potente campo di alta pressione di matrice africana si farà strada verso Nord Est andandosi a consolidare tra la Spagna e l’Italia con i suoi massimi pressori. Questo significa tempo stabile e clima sempre più mite, per l’afflusso di aria calda da sud. Anticiclone che potrebbe farci compagnia fino alla fine di gennaio prima di un nuovo possibile cambio di circolazione e il possibile arrivo del freddo da est.