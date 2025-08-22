HomeCalabria

Blitz anti-bracconaggio: cardellini feriti, reti illegali e coltello in auto. Scatta la denuncia

Un controllo dei Carabinieri ha portato alla scoperta di un vero e proprio deposito per l’uccellagione a Villa San Giovanni

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Un controllo dei Carabinieri ha portato alla scoperta di un vero e proprio deposito per l’uccellagione a Villa San Giovanni. Nel pomeriggio di ieri, i militari della locale Stazione, con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale di San Roberto e del Servizio Veterinario dell’A.S.P. di Reggio Calabria, hanno denunciato in stato di libertà un uomo del posto, ritenuto responsabile di maltrattamento di animali, detenzione di fauna in condizioni incompatibili con il benessere e cattura illegale di esemplari protetti.

All’interno di un magazzino a lui in uso esclusivo sono state trovate 10 gabbie contenenti 16 cardellini, specie particolarmente tutelata. Quattro volatili mostravano gravi lesioni. Contestualmente, i militari hanno rinvenuto 5 reti utilizzate per la cattura di frodo, tipiche dell’attività di bracconaggio. La perquisizione è proseguita anche sull’autovettura dell’uomo, dove è stato recuperato un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di oltre 15 cm.

Tutto il materiale e gli animali sono stati sottoposti a sequestro. I cardellini sono stati affidati al personale veterinario per le cure e la valutazione del loro possibile reinserimento in natura. L’attività dei Carabinieri condotta nel reggino si inserisce in un contesto più ampio e conferma l’impegno dei Carabinieri nella tutela del patrimonio faunistico nazionale e nella repressione delle pratiche illegali che minacciano biodiversità e ambiente. Si precisa che la persona denunciata è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva, in applicazione del principio di non colpevolezza.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Luche

Luchè chiude il Tirreno Festival con un sold out: kermesse da record, la più...

Tirreno
Un estate di successi per il Tirreno Festival - da Brunori a Gigi D'Agostino, Umberto Tozzi, Fiorella Mannoia e Sal Da Vinci - con...

Weekend di rientri dalle vacanze: traffico da controesodo sulla 106, sulla statale 18 e...

Calabria
COSENZA - Un weekend segnato dalla fine delle vacanze: molti italiani tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative. A partire dal 25 luglio,...

Festival Euromediterraneo di Altomonte: arrivano Enzo Salvi e Gene Gnocchi

Provincia
ALTOMONTE (CS) - Continuano gli appuntamenti del cartellone estivo della 38ª edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte, la rassegna culturale simbolo della Calabria che...

Soprusi, botte e violenze sessuali: dopo 19 anni di silenzio denuncia il marito violento

Calabria
POLISTENA (RC) - Un incubo lungo quasi vent’anni. Un vortice di soprusi, botte, umiliazioni e violenze sessuali, consumato tra le mura domestiche e taciuto...
soccorso-alpino-pollino

Dramma sfiorato sul Pollino: mamma e figlia di 9 anni trovate dopo ore di...

Provincia
COSENZA - Alle 18:00 di ieri, 21 agosto, la stazione Pollino del Soccorso Alpino Speleologico calabrese è stata allertata dalla centrale operativa per una...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37059Area Urbana22269Provincia19770Italia8000Sport3847Tirreno2897Università1450
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Luche
Tirreno

Luchè chiude il Tirreno Festival con un sold out: kermesse da...

Un estate di successi per il Tirreno Festival - da Brunori a Gigi D'Agostino, Umberto Tozzi, Fiorella Mannoia e Sal Da Vinci - con...
Calabria

Weekend di rientri dalle vacanze: traffico da controesodo sulla 106, sulla...

COSENZA - Un weekend segnato dalla fine delle vacanze: molti italiani tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative. A partire dal 25 luglio,...
Calabria

Soprusi, botte e violenze sessuali: dopo 19 anni di silenzio denuncia...

POLISTENA (RC) - Un incubo lungo quasi vent’anni. Un vortice di soprusi, botte, umiliazioni e violenze sessuali, consumato tra le mura domestiche e taciuto...
soccorso-alpino-pollino
Provincia

Dramma sfiorato sul Pollino: mamma e figlia di 9 anni trovate...

COSENZA - Alle 18:00 di ieri, 21 agosto, la stazione Pollino del Soccorso Alpino Speleologico calabrese è stata allertata dalla centrale operativa per una...
Calabria

Bambina di 7 anni cade dal quinto piano: lotta tra la...

REGGIO CALABRIA - Una bambina di 7 anni è stata ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Reggio Calabria per le ferite riportate precipitando dal...
istrice
Provincia

Cade da un muro, istrice ferito viene salvato in pieno centro...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Un bell’esemplare di Istrice Hystrix cristata è stato soccorso in pieno centro abitato a San Giovanni in Fiore....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA