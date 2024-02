Bivacco e accattonaggio, Polizia emette un foglio di via e due Daspo urbano

TROPEA (VV) – La Polizia di Stato, su disposizione del Questore di Vibo , ha intensificato capillarmente i controlli del territorio nel Comune di Tropea e nell’hinterland del centro costiero. Nel corso dei servizi un soggetto è stato sorpreso a svolgere attività di accattonaggio nel centro di Tropea, nei pressi degli Uffici Postali, in un’area in cui poteva costituire un pericolo per la Sicurezza Pubblica. La polizia e i vigili gli hanno notificato l’ordine di allontanamento dal luogo della violazione ed è stato raggiunto da un Daspo urbano.

Sabato scorso invece, un altro soggetto è stato sorpreso a bivaccare e svolgere attività di accattonaggio presso la Stazione Ferroviaria di Tropea, ed anche a suo carico sono state adottate le stesse sanzioni.

Nell’ambito dei controlli da parte delle Volanti e della Squadra di Polizia Giudiziaria del Posto Fisso della Polizia, due cittadini, residenti fuori provincia, con pregiudizi di polizia sono stati sorpresi nei pressi di un ‘obiettivo sensibile‘ di Tropea; pertanto oltre ad essere stati sanzionati per violazione del Codice della Strada, è stata emessa a loro carico la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, con il quale gli è stato ordinato di allontanarsi dal Comune di Tropea e di non potervi fare rientro per 3 anni.