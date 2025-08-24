Bimba di un anno perde i sensi in spiaggia, eroe vigile del fuoco la salva

- Advertisement -

ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ) – Scene di panico e preoccupazione hanno segnato il pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Roccelletta di Borgia, nel Catanzarese. Una bambina di poco più di un anno si è sentita male mentre stava giocando serenamente sulla riva del mare, perdendo improvvisamente i sensi. In pochi istanti la situazione ha generato panico tra i bagnanti e grande paura nei genitori. Provvidenziale è stato l’intervento rapido e determinato del vigile del fuoco Saverio Aloi, che grazie a manovre di rianimazione è riuscito a far riprendere la piccola.

Poco dopo sul posto è arrivata l’équipe del 118, che ha provveduto al trasporto della bimba in ospedale per i necessari controlli medici.