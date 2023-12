Bilancio positivo per la Calabria ad Artigiano in Fiera 2023

MILANO – Non può che essere considerata positiva l’esperienza della Regione Calabria ad Artigianato in Fiera 2023, kermesse andata in scena nel quartiere fieristico di Milano. Una vetrina internazionale che ha visto la Calabria protagonista: grazie al lavoro dell’assessorato regionale allo sviluppo economico sono state 123 le aziende calabresi presenti e la stessa Calabria ha potuto contare su uno spazio superiore a quello di qualsiasi altra regione.

“E’ stata un’esperienza molto positiva – ha detto l’assessore regionale allo sviluppo economico, Rosario Varì – per tutti i nostri imprenditori che hanno esposto le eccellenze calabresi. Partecipiamo da tre anni e quest’anno è stato quello della crescita con numeri da record. Promuovere la qualità è fondamentale. Per l’anno prossimo una nuova frontiera può essere l’apertura della ristorazione nel padiglione Calabria“.

“In questi anni abbiamo investito nell’azione di promozione – ha detto l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo – che consente alla nostra regione di raccontarsi in maniera diversa rispetto al passato. Tutto questo trova espressioni in manifestazioni come queste con aziende che hanno grande entusiasmo che hanno compreso come attraverso l’ambizione della qualità si riescano ad avere risultati economici importanti“.

