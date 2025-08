Biglietto unico per i musei ed i parchi archeologici della Calabria: come funziona e dove si acquista

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Un biglietto unico per accedere ai musei e ai parchi archeologici in Calabria. È la novità lanciata dal Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria, la casa dei Bronzi di Riace, in collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Calabria, sotto l’egida della Direzione generale Musei del ministero della Cultura che prevede uno sconto del 20% sulle tariffe ordinarie e la possibilità di scegliere tra nove itinerari proposti.

Un’iniziativa proposta proprio dal Museo reggino diretto da Fabrizio Sudano che punta a costruire un sistema culturale territoriale sempre più accessibile, articolato e interconnesso. Come anticipato il biglietto integrato che avrà validità di 6 mesi a partire dal primo accesso, propone 9 itinerari che danno accesso alla rete museale dela Calabria creando così relazioni storiche, geografiche e culturali: dai Bronzi di Riace alle colonie magnogreche, dalla Magna Grecia al Medioevo, fino alla scoperta dei paesaggi archeologici attraversati dall’Autostrada del Mediterraneo e dalla Statale 106.

Biglietto unico: come e dove si può acquistare

“Questa iniziativa – afferma Massimo Osanna, direttore generale Musei – rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione e fruizione dello straordinario patrimonio culturale della Calabria. Una regione che, con i suoi tesori storici e archeologici, merita di essere sempre più conosciuta e apprezzata a livello nazionale e internazionale. Come Direzione generale Musei, siamo impegnati a promuovere un sistema museale integrato, che consenta a cittadini e visitatori di esplorare il patrimonio culturale in modo semplice e partecipato. La proposta elaborata dal Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, in collaborazione con la Direzione regionale Musei Calabria, risponde pienamente a questa sfida”.

Il biglietto è nominativo e può essere acquistato online sull’app Musei Italiani, sui portali www.museiitaliani.it e www.coopculture.it e on site presso la biglietteria

“Il biglietto integrato calabriaculturapass – dichiara Sudano, direttore del Museo e direttore delegato della Direzione regionale Musei nazionali Calabria – rappresenta uno strumento strategico per la promozione culturale dell’intero comparto territoriale calabrese e la pietra angolare per la costruzione di una rete museale sempre più solida, capace di offrire al pubblico esperienze articolate e coerenti. Gli itinerari proposti, ideati per il grande flusso turistico estivo ma anche per studiosi e appassionati, sono pensati come una macchia d’olio che dal grande attrattore quale è il Museo di Reggio Calabria si diffonde verso i musei e i siti meno conosciuti ma altrettanto importanti e ognuno unico nel suo genere”.