Bevacqua attacca: «consiglieri regionali esclusi dal Festival delle Regioni»

REGGIO CALABRIA – “Ho appreso soltanto dalle trasmissioni tv delle reti nazionali che si svolgerà a Torino nei prossimi 2 giorni il festival delle regioni alla presenza delle massime cariche dello Stato senza coinvolgere in nessun modo i consiglieri regionali delle varie Assemblee italiane. Cinque tavoli di lavoro si confronteranno su questioni cruciali: lo sviluppo sostenibile, la tutela del territorio, il sostegno alle persone, l’attrazione dei talenti e l’internazionalizzazione delle imprese. Faranno parte dei tavoli i ministri, i governatori e i rappresentanti del mondo pubblico e privato, ma nessuna rappresentanza degli organi legislativi regionali”. È quanto dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua.

“Pur sapendo che la rappresentanza della Regione spetta al governatore – prosegue – questo è l’ennesimo atto che mortifica il ruolo delle massime Assemblee legislative dei territori, quasi che le Regioni siano rappresentate esclusivamente dai Presidenti, azzerando il ruolo di tutti gli altri soggetti che hanno raccolto il consenso dei cittadini e che sono direttamente deputati a portare avanti le legittime istanze dei territori. E, in tutto questo, non sappiamo cosa abbiano messo in campo i presidenti dei consigli regionali, nel rivendicare le prerogative e le funzioni fondamentali che la rappresentanza istituzionale assegna ai consessi che essi sono stati chiamati a guidare.

Lo stiamo dicendo in più occasioni: lo squilibrio che si è venuto a creare tra il potere esecutivo e quello legislativo mette a rischio i cardini basilari e fondanti di una sana democrazia. Non è più ulteriormente accettabile e, dopo oltre 50 anni di regionalismo, si tratta di un tema che va affrontato in maniera seria e nelle sedi opportune”.

“Presenterò una mozione – conlclude Bevacqua – che mi auguro venga condivisa da tutto il Consiglio regionale della Calabria, nella quale il gruppo Pd, esprimendo preoccupazione e delusione per tale approccio personalistico e accentratore, inviterà il presidente dell’Assemblea a farsi carico della difesa effettiva delle prerogative dell’organo legislativo”.