Berlusconi: un minuto di silenzio in Consiglio regionale Calabria. Mancuso: «doveroso»

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio regionale della Calabria, all’inizio della seduta odierna, con la partecipazione di tutti i consiglieri presenti, compresi quelli dell’opposizione di centrosinistra, ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Silvio Berlusconi.

Il presidente, Filippo Mancuso, ha detto di avere ritenuto “doveroso fare un riferimento alla scomparsa dell’ex premier. Una delle figure centrali – ha detto Mancuso – della politica italiana ed europea degli ultimi decenni, fondatore e federatore del centrodestra, protagonista di primo piano in politica come nel sistema della comunicazione, dell’editoria e dello sport. Imprenditore di valore, politico appassionato, capace di innovare rompendo gli schemi e dotato di una profonda sensibilità umana”.

Mancuso ha espresso “sentimenti di cordoglio alla famiglia di Silvio Berlusconi, ai suoi effetti più cari e alle innumerevoli personalità che, all’interno di Forza Italia e di Mediaset, hanno condiviso con lui uno straordinario percorso politico”.

Il Presidente ha ricordato, in particolare, “quando Silvio Berlusconi fu chiamato ad inaugurare, nel marzo del 2005, nella funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Auditorium Nicola Calipari del Consiglio regionale. L’infrastruttura, per la quale ebbe parole di apprezzamento, ha subito il crollo della copertura il 31 luglio del 2020. Mi piace riferire che il Consiglio regionale, dopo che l’Ufficio di Presidenza ha stanziato complessivamente 12 milioni di euro per la ricostruzione dell’Auditorium, è prossimo all’individuazione della migliore proposta progettuale, a seguito del concorso internazionale di idee già espletato e finalizzato alla realizzazione di un’opera ispirata ai più avanzati criteri architettonici, tecnologici e di sostenibilità”.