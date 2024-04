Benvenuti in inverno: freddo artico sulla Calabria. E la Sila si sveglia sotto la neve

COSENZA – Pioggia, freddo e neve come in pieno inverno. La Calabria dimentica le temperature estive dello scorso fine settimana e si risveglia con le alture ammantate di bianco. Neve che cade dai 1.200 metri di quota. Nevica anche a Camigliatello e Lorica, fiocchi bianchi anche sul tutta la zona del Pollino. Come annunciato l’ondata di aria fredda di origine artica proveniente dalla Scandinavia si è riversata nel bacino del Mediterraneo, colpendo anche l’Italia. Naturale conseguenza dell’arrivo di queste correnti fredde, in primis, la formazione di un minimo depressionario che dopo aver portato pioggia e neve al Centro Nord sta portando moderato maltempo al Centro-Sud.

Freddo e neve, crollo delle temperature

Dopo un primo moderato calo registrato tra martedì e mercoledì, le temperature sono ulteriormente scese verso il basso cancellando, di fatto, il caldo anomalo e quasi estivo vissuto nelle scorse settimane quando si sono sfiorati i 32 gradi. Va comunque evidenziato che siamo ad Aprile e non si tratta di un’ondata di gelo estrema, ma di un’ondata⁤ di freddo ⁢ di moderata entità e neanche poi così strana da vedersi, visto che anche negli anni passati è capitato di assistere ad un colpo di coda dell’inverno ad aprile.

Più che altro è da evidenziare un mutamento radicale delle condizioni meteo in pochi giorni, se solo pensiamo a domenica e alle persone in spiaggia. Maltempo e inbstabilità che ci accompagnerà per tutta la giornata di oggi mentre per domani è atteso un moderato miglioramento nella prima parte della giornata mentre dal pomeriggio e soprattutto la domenica, a seguito di un ulteriore afflusso di aria fredda, si formeranno rovesci e temporali in un contesto ancora freddo. Tornerà il caldo? Al momento il tempo dovrebbe rimanere instabile anche nella prossima settimana per la reiterazione di questa saccatura fredda che rimarrà posizionata sul Mediterraneo. Avremo a che fare ancora con acquazzoni, temporali accompagnati anche ‌da grandinate e raffiche di vento!