Belvedere Spinello, la pasquetta al Santuario della Madonna della Scala

BELVEDERE SPINELLO (KR) – I momenti più salienti che caratterizzano e scandiscono i periodi di maggior flusso di persone e fedeli in visita al Santuario e alla Madonna sono il pellegrinaggio durante la Pasqua fino al Lunedì dell’angelo, e il periodo di Ferragosto quando in devozione si celebra anche la festa in onore della Madonna.

Il pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Scala è una tradizione, che resiste da moltissimi anni. Il lunedì di pasquetta è consuetudine per la gente del posto ma anche per i pellegrini dei comuni di Verzino, Savelli, Castelsilano, San Giovanni in Fiore, partecipare ai riti di preghiera nel Santuario della Madonna della Scala. Domani dunque, alle 17, l’appuntamento per l’elevazione canonica della chiesa a Santuario diocesano e la dedicazione dell’altare. La Santa messa sarà celebrata dall’arcivescovo di Crotone, mons. Angelo Raffaele Panzetta e a seguire si terrà un momento di condivisione.

Dopo i momenti religiosi infatti, la maggior parte dei pellegrini trascorrerà il cosiddetto “pascunu” nel suggestivo parco, all’ombra di secolari querce, nella pineta, o tra gli ulivi, e dopo aver abbondantemente mangiato all’aria aperta, passeggia, fino all’ombra della sera, tra le tradizionali bancarelle di commercianti ambulanti distese nel parco.

Tra antichi rituali e appassionati ricordi, i più anziani raccontano di aneddoti e di storie passate, le anziane signore, in costume tradizionale, riposano al sole, e i bambini giocano mentre le mamme cercano, tra i moderni souvenir, l’oggetto sacro da portare a casa in segno di fede e di protezione.