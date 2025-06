Beccato dai carabinieri mentre incendia sterpaglie: denunciato un agricoltore 68enne

- Advertisement -

SPILINGA (VV) – E’ stato sorpreso mentre appiccava il fuoco ad un cumulo di sterpaglie lungo il ciglio di una strada interpoderale, ma l’intervento dei carabinieri ha evitato che le fiamme si propagassero. È accaduto la mattina di lunedì scorso, 9 giugno a Spilinga, nel Vibonese, dove i militari di Tropea hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 68 anni, agricoltore del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato colto in flagranza mentre appiccava l’incendio in un’area particolarmente sensibile, e i militari sono riusciti a domare le fiamme con mezzi di fortuna, evitando che si generassero danni a persone, colture o abitazioni. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia, ha avviato le indagini. L’episodio si inserisce in un contesto di massima allerta ambientale, soprattutto in vista dell’estate, e rientra nei servizi di controllo straordinari messi in campo dal Comando provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia per prevenire reati ambientali e incendi boschivi, fenomeni sempre più diffusi durante la stagione calda.