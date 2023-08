Beccato con una pistola, un coltello e un manganello nello zaino: arrestato

BOVALINO (RC) – Poliziotti del Commissariato di Bovalino, con l’ausilio di agenti del Commissariato di Siderno, hanno arrestato un uomo di 60 anni per porto abusivo di arma clandestina, ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, sorpreso in flagranza di reato dal personale delle Volanti durante un servizio di controllo del territorio, è stato fermato vicino alla sua autovettura mentre rovistava in uno zaino.

Il suo atteggiamento di insofferenza al controllo ha spinto gli operatori ad effettuare una perquisizione personale che ha consentito di trovare una pistola con matricola abrasa, un coltello a serramanico ed un manganello telescopico.

L’uomo, originario di Bovalino ma da molti anni residente nella provincia di Napoli, è stato arrestato nella flagranza di reato e l’Autorità giudiziaria, dopo aver disposto la convalida, ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere.