Beccato con droga in casa ai fini di spaccio, arrestato 34enne

Gli uomini della locale Tenenza dei Carabinieri, nel corso di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio isolitano, si sono insospettiti per l’atteggiamento del 34enne che, alla vista della gazzella, repentinamente cambia direzione di marcia. Per questo, è stato fermato e sottoposto a controllo, a seguito del quale veniva trovato in possesso di due involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Successiva perquisizione effettuata presso l’abitazione del soggetto, permetteva, altresì, di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, sostanze da taglio e vario materiale di confezionamento.