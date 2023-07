Beccato con droga in casa: 23enne in manette

LAMEZIA TERME – Nella mattinata del 28 luglio, la Sezione Investigativa del Commissariato di Lamezia Terme, in collaborazione con il reparto Cinofili di Vibo Valentia, ha arrestato un giovane lametino di 23 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati 1,327 kg di marijuana, 30 grammi di hashish, 5 grammi circa di cocaina, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di singole dosi. Il giovane risultava già avere precedenti per reati inerenti alle armi, in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

In un’altra perquisizione, effettuata su un terreno attenzionato da un cane antidroga, sono stati ritrovati altri 319 grammi di marijuana e 96 grammi di hashish, oltre a un fucile mitragliatore di tipo Kalashnikov.