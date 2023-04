Beccato con contanti in casa e droga confezionata per lo spaccio: arrestato 59enne

CATANZARO – Detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla successiva attività di vendita. Con questa accusa i carabinieri della sezione radiomobile di Catanzaro hanno arrestato un 59enne.

In particolare, durante una perquisizione personale e domiciliare, i militari lo hanno trovato in possesso di circa 17 grammi di hashish, di un bilancino di precisione nonché della somma contante di 680 euro suddivise in banconote di piccolo taglio. Segnalato anche un 47enne alla locale prefettura come assuntore di stupefacenti.

L’arrestato, a seguito delle formalità di rito, è stato tradotto nella propria abitazione in regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.