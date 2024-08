Beccati mentre bruciavano rifiuti nel proprio terreno: due denunce per combustione illecita

GIOIA TAURO – Durante un controllo sul territorio i Carabinieri della Stazione di Gioia Tauro hanno deferito due soggetti per combustione illecita di rifiuti. Allertati dalla colonna di fumo visibile dalla strada, i militari si sono avvicinati nei pressi di un terreno agricolo dove hanno visto allontanarsi di fretta un uomo, mentre una donna è stata colta in flagranza dare fuoco ad un cumulo di rifiuti accatastato.

I militari dell’Arma, una volta entrati nella proprietà dei due soggetti che risultavano essere madre e figlio, hanno costatato che l’incendio, oltre ad aver ad oggetto la vegetazione, riguardava numerosi rifiuti speciali come pneumatici, porte in alluminio e fusti in alluminio. I due quindi, una volta identificati, sono stati deferiti per “combustione illecita di rifiuti” previsto dal Codice dell’Ambiente, che prevede sanzioni anche pesanti a chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o accatastati in maniera incontrollata.