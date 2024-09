Beccati dai carabinieri mentre estirpano piante di piante di marijuana: arrestati 3 giovani

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Tre persone, di età compresa tra i 32 ed i 22 anni, sono state arrestate dai carabinieri ad Isola Capo Rizzuto con l’accusa di coltivazione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. I tre sono stati sorpresi dai militari della Tenenza di Isola Capo Rizzuto mentre estirpavano alcune piante di marijuana coltivate in un’area, in località “Bonnace”, vicina ad alcune abitazioni. L’area era stata parzialmente recintata ed è stata monitorata con un sistema di videosorveglianza composto da telecamere e fototrappole. I carabinieri hanno sequestrato in tutto 70 piante, alte in media un metro e mezzo, oltre a vari attrezzi utilizzati per gestire la coltivazione, un sistema d’irrigazione e l’impianto di videosorveglianza. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di Crotone

