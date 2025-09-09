B&B e case vacanze irregolari, scattano sanzioni per oltre 40mila euro

- Advertisement -

TROPEA (VV) – Sono 34 le strutture ricettive extralberghiere, b&b e case vacanze, risultate irregolari sul territorio di Tropea e dei comuni limitrofi emerse nel corso di una capillare attività di controllo effettuata durante la stagione estiva dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia. Oltre 60 le strutture controllate e più della metà sono risultate non in regola.

Ai titolari delle strutture risultate irregolari, oltre ai risvolti di natura fiscale, sono state contestate, complessivamente, sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro, per l’irregolare esercizio dell’attività ricettiva extralberghiera. Per questi controlli le Fiamme Gialle della Tenenza di Tropea hanno utilizzato una nuova strategia che si è svolta incrociando da un lato i dati presenti nelle fonti aperte, con controlli sistematici sui portali di prenotazione turistica delle principali piattaforme informatiche di e-commerce ed analizzando perfino i post ed i commenti dei social network, dall’altro confrontando le risultanze dell’attività con i dati presenti nelle banche dati in uso al Corpo, quali l’anagrafe tributaria, il catasto e il registro imprese, il tutto contestualmente ad un’attenta azione di osservazione, controllo e sopralluoghi nelle immediate adiacenze delle strutture ricettive pubblicizzate.