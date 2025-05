Barbagianni appartenente a specie protetta soccorso e salvato dai carabinieri

- Advertisement -

AMARONI (CZ) – L’animale appartenente a specie protetta è stato trovato da un cittadino. Era in evidente difficoltà, faceva fatica a muoversi dal ciglio della strada perché ferito, e rischiava di essere investito dalle auto in transito. E’ accaduto ad Amaroni, in provincia di Catanzaro. Il giovane esemplare di rapace notturno, “barbagianni“, è stato poi salvato dai Carabinieri di Girifalco.

I militari in servizio di perlustrazione, dopo aver prestato le prime cure, hanno affidato l’animale al Centro di Recupero Animali Selvatici C.R.A.S. di Catanzaro. L’animale verrà curato e tenuto in osservazione fino a quando non guarirà, così potrà tornare nuovamente nel suo habitat naturale.