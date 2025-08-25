HomeCalabria

Bandi europei: con il servizio “Europa a casa” tutto è più semplice. Princi: «Ponte tra Bruxelles e la Calabria»

Giusi Princi, promotrice del servizio, spiega che questo è fruibile da tutti e offre gratuitamente informazioni e supporto sui bandi europei dedicati a giovani, agricoltori, imprese, enti locali, artisti, associazioni, ordini professionali, scuole, università e cittadini

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
CATANZARO – “Un ponte solido e concreto tra Bruxelles, la Calabria e il Sud, affinché le opportunità di finanziamento dell’Unione Europea diventino accessibili in modo pratico e diretto” così l’eurodeputata Giusi Princi, presenta il servizio “Europa a casa” che si propone di far conoscere al meglio le opportunità europee di finanziamento, rendendole accessibili a tutti.

La promotrice e responsabile del servizio tramite i social ha reso noto negli scorsi giorni che è online il report di agosto: “Ho il piacere di informarvi – scrive l’europarlamentare in un post – che è online, disponibile sulla piattaforma web www.europaacasa.eu, il report di agosto di ‘Europa a casa’, servizio da me promosso, uno strumento innovativo, un servizio fruibile da tutti che offre gratuitamente informazioni e supporto sui bandi europei dedicati a giovani, agricoltori, imprese, enti locali, artisti, associazioni, ordini professionali, scuole, università e cittadini”.

Come funziona il servizio e come richiedere info

“Il report, aggiornato mensilmente sui bandi attivi – aggiunge Giusi Princi – è suddiviso in sezioni tematiche per rendere la ricerca ancora più semplice e immediata. Per venire ulteriormente incontro alle esigenze dei territori, un pool di progettisti locali e collegati da Bruxelles risponderà ai quesiti tecnici e fornirà accompagnamento per l’accesso ai fondi europei”.

“Per chi necessita di chiarimenti, quindi – prosegue la nota – sono previste azioni di facilitazione, accompagnamento e orientamento, con un servizio di domanda e risposta centrale e un’azione di accompagnamento territoriale, con focus Sud e Calabria. Tutti gli interessati potranno formulare quesiti inerenti a bandi attivi o richiedere informazioni sui prossimi bandi via email all’indirizzo dedicato (giusiprinci@europaacasa.eu) o via WhatsApp al numero +39 376 262 8177. Saranno garantite risposte approfondite personalizzate alle esigenze di ciascuno”.

“Cogliamo le opportunità – dice ancora Princi – contribuiamo a fare decollare le nostre realtà: riduciamo i divari tra la Calabria, il Sud e il resto d’Europa”.

