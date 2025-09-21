HomeCalabria

Bambino di 7 anni travolto da un’auto ad Adria, la Calabria piange il piccolo Matteo

Sia la comunità calabrese di Joppolo sia quella veneta di Adria si sono strette attorno al dolore dei familiari per la perdita del piccolo deceduto nelle ultime ore

VIBO VALENTIA – È venuto a mancare il piccolo Matteo Restuccia, 7 anni, vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso ad Adria, in Veneto. La notizia ha sconvolto la comunità di Joppolo, nel Vibonese, paese d’origine della famiglia, rimasta attonita di fronte a quanto accaduto.

Il dramma si è consumato il 14 settembre, quando un uomo di 70 anni, alla guida di un’auto priva di assicurazione e senza patente, ha investito il bambino mentre attraversava la strada insieme alla madre. Le condizioni di Matteo erano apparse da subito molto gravi e, dopo i primi soccorsi, era stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Padova, dove purtroppo è deceduto nelle ultime ore. Sia la comunità calabrese di Joppolo sia quella veneta di Adria, che ospiterà i funerali, si sono strette attorno al dolore dei familiari per la perdita del loro bambino.

