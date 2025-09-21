Bambino di 7 anni travolto da un’auto ad Adria, la Calabria piange il piccolo Matteo

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – È venuto a mancare il piccolo Matteo Restuccia, 7 anni, vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso ad Adria, in Veneto. La notizia ha sconvolto la comunità di Joppolo, nel Vibonese, paese d’origine della famiglia, rimasta attonita di fronte a quanto accaduto.

Il dramma si è consumato il 14 settembre, quando un uomo di 70 anni, alla guida di un’auto priva di assicurazione e senza patente, ha investito il bambino mentre attraversava la strada insieme alla madre. Le condizioni di Matteo erano apparse da subito molto gravi e, dopo i primi soccorsi, era stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Padova, dove purtroppo è deceduto nelle ultime ore. Sia la comunità calabrese di Joppolo sia quella veneta di Adria, che ospiterà i funerali, si sono strette attorno al dolore dei familiari per la perdita del loro bambino.