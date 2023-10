‘Ballando con le stelle’ sbarca in Calabria e arriva in prima serata su Rai

CROTONE – “Ballando con le stelle” sbarca a Capo Colonna, la città di Crotone arriva in prima serata su Rai. Nei giorni scorsi, la troupe di “Ballando con le stelle” è approdata al promontorio di Capo Colonna, per catturare la magnificenza di un luogo suggestivo e impregnato di storia e incanto. L’evento è inserito nell’accordo biennale che la Regione Calabria ha siglato con Rai, per promuovere, sulle reti generaliste e su Rai Italia, tutti gli aspetti naturalistici, paesaggistici, enogastronomici e culturali della Regione.

In questo caso le riprese sono inserite nel programma di valorizzazione tra la Direzione Regionale dei Musei e il Consorzio Jobel. Le riprese sono state realizzate ai piedi della colonna superstite dell’antico heraion, Tempio di Hera Lacinia, presso la quale si è adibito, per l’occasione, un palco temporaneo per i due ballerini protagonisti del filmato. La messa in onda del filmato è programmata per le puntate serali a partire da sabato 18 novembre. È un appuntamento che mostrerà Crotone a tutta l’Italia nella sua infinita bellezza, un angolo della Calabria che raccoglie le potenzialità di un patrimonio culturale di notevole valore e che riesce ad avere la valorizzazione che merita, adesso finalmente, su scala nazionale.