Baia del Sole: il resort sulla costa più bella della Calabria che reinventa le vacanze. Anche per le famiglie

- Advertisement -

RICADI (VV) – “Dicono che la felicità non si possa prenotare. Ma forse nessuno ha mai trascorso un’estate sulla Costa degli Dei.” Tra le scogliere scolpite dal vento e un mare che ogni sera si esibisce in tramonti spettacolari, esiste un luogo dove il concetto di vacanza assume un significato nuovo: Baia del Sole, un resort incastonato in uno dei tratti più affascinanti della Calabria.

Lontano dai cliché: quando il resort diventa rifugio

Niente animazione invadente, nessun karaoke a tutto volume. Baia del Sole rappresenta un’alternativa raffinata e rilassata, dove la tecnologia può aspettare e dove il tempo segue il ritmo naturale del giorno e della notte.

Giornate scandite dal benessere e dalla libertà

I risvegli sono dolci, accompagnati solo dal suono delle onde e dalla luce naturale. Alcuni ospiti scelgono di iniziare la giornata con sessioni di yoga o pilates vista mare. Altri preferiscono passeggiate tra gli alberi tropicali, letture sotto l’ombrellone o lunghe nuotate.

La natura non è solo scenografia, ma elemento centrale dell’esperienza: ibiscus, bouganville, cactus e banani circondano gli spazi e offrono un senso di quiete autentica.

Serate tra musica, magia e cielo stellato

Quando il sole cala, l’atmosfera cambia tono, senza perdere la sua armonia. Ogni sera il programma propone spettacoli per tutte le età: musicisti dal vivo, performance di bolle giganti e magie leggere capaci di riportare il sorriso anche agli adulti (2 agosto, 14 agosto, 29 agosto)

Non mancano le serate dedicate all’osservazione astronomica, aperte anche a chi non distingue Orione da un pianeta: basta alzare lo sguardo e lasciarsi condurre sotto un cielo che, in questo angolo di sud, è particolarmente generoso (26 luglio, 9 agosto, 23 agosto). Per i romantici nostalgici la movie night: proiezioni di classici sotto un meraviglioso cielo stellato, per le famiglie o semplicemente sognatori (30 luglio, 4,6,13,16,20,27 agosto, 3 e 12 settembre).

Famiglie serene grazie all’Elio’s Tribe

Le esigenze delle famiglie trovano risposta in modo intelligente e delicato. L’Elio’s Tribe è uno spazio pensato per i più piccoli, con attività creative, laboratori educativi e giochi all’aria aperta. Uno staff attento e professionale si prende cura dei bambini, mentre gli adulti possono dedicarsi al relax, certi che i propri figli siano coinvolti in esperienze stimolanti e sicure.

Non solo una vacanza, ma un ritorno all’essenziale

Baia del Sole non propone semplicemente una pausa dalla routine. È un invito a rallentare, a riscoprire il valore dei legami, dei sorrisi autentici e della condivisione. Un’esperienza che rimane impressa nei ricordi, come i colori di questa terra che non smette mai di stupire.

Per chi cerca una dimensione di vacanza capace di rigenerare davvero, la Costa degli Dei offre molto più di una cartolina. E a Baia del Sole, la felicità sembra smettere di essere un’utopia.

Per info e prenotazioni