Baby gang si impadronisce del campetto di calcio, denunciati 3 minorenni

RIZZICONI (RC) – I Carabinieri di Rizziconi, hanno denunciato tre minori, tutti italiani tra i 14 ed i 17 anni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria. Secondo quanto ricostruito durante l’estate, con modalità tipiche delle cosiddette “baby gang”, si erano impadroniti di un pallone e di un campo di calcetto, estromettendo ed allontanando con la forza un gruppo di altri bambini che stava giocando.

Nell’immediatezza era intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, in quanto uno dei tre ragazzi aveva aggiunto, alle minacce verbali, l’utilizzo di un coltello, in modo da sottolineare agli interlocutori la propria posizione di forza. Le indagini, condotte attraverso l’escussione di testimoni e la visione di alcune immagini di un impianto di videosorveglianza hanno permesso, in sostanza, di confermare le prime dichiarazioni rese, tra cui l’utilizzo di un oggetto simile ad un coltello.

Tenuto conto della procedibilità “d’ufficio”, i tre giovani, tutti studenti, alcuni con i genitori già gravati da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, sono stati segnalati alla Procura dei minori.