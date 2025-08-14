HomeCalabria

Azienda Zero, Dario Padrone è il nuovo direttore amministrativo

Subentra a Fabrizio Russo il quale ha lasciato il ruolo a luglio. 61 anni, di origini piemontesi, Padrone approda in Calabria dopo le tante esperienze in diverse aziende del servizio sanitario ligure

CATANZARO – Nella giornata di oggi l’Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria ha nominato il nuovo direttore amministrativo. Si tratta di Dario Padrone che subentra a Fabrizio Russo il quale, per motivi personali, ha lasciato lo scorso luglio la guida della direzione amministrativa dell’ente calabrese.

“Il direttore generale di Azienda Zero Gandolfo Miserendino – si legge nella nota diffusa da Azienda Zero – ha optato per una figura multidisciplinare, che ha una solida esperienza in ambito di sistemi informativi aziendali e che vanta, altresì, anche buone competenze sotto il profilo del controllo di gestione e della contabilità”.

Padrone, 61 anni, di origini piemontesi, di Pinerolo, approda ad Azienda Zero dopo le tante esperienze in diverse aziende del servizio sanitario ligure dove ha contribuito a realizzare e implementare molti progetti relativi ai sistemi informativi aziendali, fra i quali la realizzazione del servizio NUE 112 per la gestione delle emergenze-urgenze per tutta la regione Liguria. Alla vasta esperienza in ambito ICT, si aggiunge anche quella alla guida di diverse strutture nelle aziende sanitarie piemontesi deputate al controllo di gestione aziendale e un’ottima esperienza in ambito contabile.

“La nomina del nuovo vertice amministrativo aziendale – conclude la nota – si inquadra nel solco della continuità che Azienda Zero, guidata da Miserendino, intende portare avanti a prosecuzione della sua azione di governance del sistema sanitario regionale“.

