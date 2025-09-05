Calabria

Azienda di smaltimento rifiuti sotto sequestro: aria irrespirabile e compost tossico spacciato per fertilizzante

Le indagini sono scattate dopo le numerose segnalazioni di cittadini che lamentavano odori nauseabondi associati a fumo e all’aria resa irrespirabile. Il compost realizzato in maniera non conforme veniva poi commercializzato come fertilizzante naturale

GIOIA TAURO (RC) – Sono state numerose le segnalazioni giunte ai Carabinieri e alle autorità locali, da parte di privati cittadini che lamentavano odori insopportabili che giungevano nella piana di Gioia Tauro, fumo e un’aria resa irrespirabile specialmente in presenza di vento. Scattate le ricerche per risalire alla fonte di queste esalazioni, i Carabinieri di Gioia Tauro, con il supporto tecnico-specialistico del Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria, hanno individuato un terreno nel comune di Seminara dove erano ammassate circa 70 tonnellate di compost non fermentato.

La gestione irregolare dei rifiuti organici

Denunciati i due proprietari di un’azienda di smaltimento rifiuti, accusati di deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti organici. Secondo quanto emerso dai controlli, l’azienda avrebbe gestito i materiali in modo del tutto irregolare: i rifiuti organici venivano ammassati in grandi cumuli senza il rispetto delle procedure di trattamento e trasformazione previste dalla normativa, per poi essere rivenduti a vari agricoltori della zona come “compost”. In realtà, quello commercializzato non era un fertilizzante naturale pronto all’uso, ma un prodotto incompleto, ancora in fase di maturazione, capace di sprigionare esalazioni maleodoranti e potenzialmente tossiche.

Sostanze nocive e minaccia per la qualità delle coltivazioni

I militari inoltre hanno accertato episodi di combustione illecita dei residui accumulati, pratica che contribuisce a sprigionare sostanze nocive e a inquinare gravemente l’aria e il suolo. Una condotta che, oltre a configurare ipotesi di reato ambientale, rappresenta una minaccia concreta per la salute pubblica, la qualità delle coltivazioni e la sicurezza alimentare.

L’intera area aziendale è stata posta sotto sequestro: al suo interno sono stati trovati cumuli di rifiuti organici in vari stadi di decomposizione e tracce evidenti di combustione. L’area ha necessitato di un’operazione di bonifica condotta unitamente ai Vigili del Fuoco e protrattasi per più di 7 giorni, che ha consentito di contenere le esalazioni. Sono attualmente in corso accertamenti tecnici per valutare l’impatto sull’ambiente e ricostruire la filiera di distribuzione del materiale irregolare.

