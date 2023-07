Avvistato il cadavere di un uomo in mare: è giallo nelle acque dello Stretto

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Il cadavere di un uomo è stato avvistato questa mattina, intorno alle 12, nelle acque dello Stretto di Messina. A lanciare l’allame l’equpaggio della nave traghetto Caronte &Tourist “Archimede” che stava per sbarcare a Villa San Giovanni. Secondo le prime informazioni l’uomo aveva aveva addosso soltanto un costume da bagno. Sul posto, per il recupero della salma, i mezzi della Capitaneria di Porto che ha bloccato la nave traghetto il tempo necessario per le operazioni, per poi farla ripartire verso la rotta calabra.

