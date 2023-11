Avvicina l’ex compagna nonostante divieto, arrestato 27enne

REGGIO CALABRIA – I carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne reggino in violazione della misura di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla propria ex compagna, vittima, ormai da diversi mesi, di reiterati episodi di maltrattamenti, violenze psicologiche ed atti persecutori.

In particolare, l’arrestato, nel corso del pomeriggio di sabato, si è recato presso il luogo dove la donna lavora, cercando insistentemente di prendere contatto con lei. L’intervento dei militari, allarmati dal datore di lavoro, ha scongiurato che la situazione potesse degenerare. L’uomo è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.