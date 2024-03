Avviate operazioni di scavo in una zona di campagna, carabinieri cercano un cadavere

FILANDARI (VV) – I carabinieri del comando provinciale di Vibo, stanno monitorando le operazioni di scavo, avviate in un’area di campagna che ospita anche una masseria, nel territorio del comune di Filandari. Poche le notizie trapelate, ma secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe della ricerca di un cadavere, un giovane di nazionalità romena, scomparso dal 2008, vittima a quanto pare, di un caso di ‘lupara bianca’. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Vibo Valentia e il terreno sul quale vengono eseguite le attività di scavo, è stato posto sotto sequestro. Non si tratterebbe di un caso legato alla ‘ndrangheta ma sono in corso mirate indagini.

