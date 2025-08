Avevano rapinato un supermercato, arrestate due persone

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Lo scorso 28 dicembre avevano compiuto una rapina in un supermercato di Siderno e oggi sono state poste in arresto. Si tratta di due persone, di 39 e 37 anni, sono state fermate dalla polizia di stato e dai carabinieri. Secondo l’accusa, i due, di cui uno armato di pistola e con il volto coperto da passamontagna erano entrati nel market e dopo aver minacciato i dipendenti, riuscirono a portare via una refurtiva di 1.130 euro.

Gli investigatori soo riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e ad identificare i due rapinatori grazie ai filmati di videosorveglianza. Alle due persone è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura di Palmi guidata da Emanuele Crescenti che ha coordinato le indagini condotte dal commissariato di Siderno.