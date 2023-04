Aveva in casa pistole e fucile modificati, arrestato 54enne

CROTONE – I Carabinieri della Compagnia di Crotone hanno arrestato per detenzione illegale di armi clandestine A.G., di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso di servizi predisposti dal Comando provinciale sull’intero e potenziati in occasione di queste festività Pasquali, i militari hanno effettuato una perquisizione nella casa dell’uomo dove già si trovava agli arresti domiciliari perché arrestato dalla polizia alla fine dello scorso marzo per reati dello stesso tipo.

Nascoste nei cassetti dei comodini della camera da letto e in un locale in disuso sul retro dell’abitazione ma di pertinenza della stessa, i carabinieri hanno trovato numerose munizioni di vario calibri, tre pistole a salve prive del “tappo rosso” e della matricola, ed una carabina ad aria compressa senza matricola e modificato. Sulle armi è stata effettuata una perizia preliminare che le ha giudicate potenzialmente lesive, poiché modificate in maniera tale da poter esplodere dei proiettili caricati con della polvere da sparo.