Aveva 140 grammi di cocaina in casa: arrestato un 19enne, droga sequestrata

La droga è stata ritrovata, nel corso di un controllo domiciliare, in vari punti dell'abitazione del giovane custodita in vari involucri. Il 19enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

CROTONE – Un 19enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Crotone e sono stati sequestrati 140 grammi di cocaina ritrovati nell’abitazione del giovane custoditi in vari involucri. La droga è stata individuata in diversi punti dell’appartamrnto dove il 19enne viveva nel corso di un controllo domiciliare effettuato dalla squadra Volante. Così il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Non solo queste le quantità di stupefacenti individuate dai militari nel corso dei controlli e nell’attività di prevenzione dello spaccio. Due i soggetti trovati in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti: 1,88 grammi di hashish e 2,26 grammi di cocaina che sono stati segnalati al prefetto. 

