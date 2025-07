- Advertisement -

COSENZA – Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha stanziato un finanziamento per le opere di mitigazione e riqualificazione dell’Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria, grazie a un emendamento al DL Infrastrutture durante l’esame nelle Commissioni Ambiente e Trasporti alla Camera. Nel dettaglio, è stata autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro per gli anni 2026-2028 per assicurare la realizzazione di programmi e di progetti urgenti di riqualificazione e mitigazione urbanistica. programmi però, li legge sul sito del ministero, connessi Lotto 1° (tratta Battipaglia-Romagnano) al progetto della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria.

Si tratta di un’opera strategica per l’intero Mezzogiorno, dato che le tratte ferroviarie da realizzare implicano demolizioni e un ampio utilizzo di terreno, anche per le finalità di interconnessione con la ferrovia già esistente situata sulla porzione costiera del territorio. La misura rappresenta una risposta concreta alle comunità locali interessate dai lavori, che hanno fortemente manifestato la necessità di provvedere alla mitigazione dell’impatto sociale. Per l’individuazione dei programmi e di progetti urgenti di riqualificazione e mitigazione urbanistica si prevede la sottoscrizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di RFI S.p.A., della Regione Campania e dei Comuni interessati di un apposito protocollo d’intesa.

Loizzo “un’ottima notizia”

“Un’ottima notizia l’approvazione dell’emendamento al Dl Infrastrutture nelle Commissioni Ambiente e Trasporti alla Camera che stanzia 15 milioni di euro per i prossimi anni per le opere di mitigazione e riqualificazione dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria. Proprio quello di cui il Mezzogiorno e la nostra regione hanno bisogno per alzare il livello di un servizio che offriamo ai pendolari e a tanti turisti che vedono nel Sud un territorio attrattivo, dando più qualità agli spostamenti che giornalmente interessano un’opera strategica per tutto il Sud Italia. La migliore risposta che potevamo dare alle nostre comunità“. Lo afferma, in una dichiarazione, la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.