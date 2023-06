COSENZA – A che punto siamo con l‘AV Salerno-Reggio Calabria? Le inchieste del Rapporto Sud del Sole 24 Ore in edicola oggi puntano i fari sul Pnrr e sulle grandi infrastrutture nel Mezzogiorno. Se negli ultimi mesi è il Ponte sullo Stretto di Messina ad aver catalizzato l’attenzione dei media, ci sono grandi infrastrutture in cantiere con i fondi europei.

E quando si pensa a infrastrutture strategiche che rientrano nel Pnrr da cui attingono anche finanziamenti, si parla soprattutto delle linee ferroviarie ad alta velocità e alta capacità. L’inchiesta del Sole 24 Ore per il Mezzogiorno si focalizza, tra le alte cose, sui fondi la Napoli-Bari, opera da 5,8 miliardi di euro e del primo lotto della Salerno- Reggio Calabria (opera in totale da 13 miliardi).

PNNR: rntro i prossimi tre anni vanno spesi 1,4 miliardi

Nel rapporto Sud viene evidenziato che la prima opera dovrebbe tagliare il traguardo nei tempi previsti, e che l’inserimento nel Pnrr è stato voluto anche perchè l’opera, in buono stato di avanzamento. La Salerno-Reggio Calabria è stata assegnata lo scorso 12 maggio. «Sono in corso le attività propedeutiche per l’inizio dei lavori, in particolare le attività di topografia ed indagine geologica, necessarie alla redazione del progetto», si legge in una nota di Webuild dei giorni scorsi.

Si ci domanda: le opere strategiche per il Sud saranno ultimate entro il termine del 2026, dettato da Next Generation Eu? O almeno, saranno utilizzati entro i prossimi tre anni gli 1,4 miliardi del Pnrr per la Napoli Bari e i 2,6 del primo lotto della Salerno Reggio Calabria?

AV Salerno-Reggio Calabria: a gara un solo lotto

La Salerno- Reggio Calabria prevede 207 km di ferrovia ad alta velocità al costo di 13 miliardi circa. Qui siamo ai primi passi: Rfi ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Battipaglia-Romagnano al Consorzio di imprese composto da Webuild (capofila), Ghella, Impresa Pizzarotti & C. e TunnelPro.

L’appalto ha un valore di oltre 2 miliardi di euro, finanziati anche con risorse PNRR. I lavori consistono nella realizzazione di una nuova linea AV di 35 chilometri tra Battipaglia e Romagnano, dove è previsto un bivio per garantire l’interconnessione con l’esistente linea che da Battipaglia va verso Potenza e Metaponto. Il progetto prevede la realizzazione di 9 gallerie naturali, 8 gallerie artificiali e 17 viadotti. Webuild a proposito anche di questa opera precisa «Nessun ritardo in cantieri Pnrr. Confermata la consegna nel 2026».

La nuova linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, che è parte integrante del Corridoio europeo “Scandinavia – Mediterraneo” della rete Ten-t, consentirà di un ulteriore sviluppo di spostamento di persone e merci lungo l’asse nord-sud della penisola, accelerando dinamiche di crescita economica, sociale e turistica.

L’ter autorizzativo del lotto Cosenza-Paola/San lucido

Per quanto riguarda gli altri tratti della linea, RFI sta progettando quelli del territorio calabrese, in particolare, per il lotto Cosenza-Paola/San Lucido (raddoppio della galleria Santomarco) si è concluso il dibattito pubblico e, a breve, completato l’iter autorizzativo, si procederà con la pubblicazione della gara all’inizio dell’estate. Per i tratti invece che riguardano Romagnano-Buonabitacolo e Buonabitacolo-Praia sono in corso alcuni approfondimenti sul Progetto di fattibilità tecnico-economica terminati i quali, nelle prossime settimane, si potrà riavviare il dibattito pubblico attualmente sospeso e il conseguente iter autorizzativo.