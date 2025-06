Autostrada A2, Forza Italia e Lega chiedono un commissario. Pd: «È prova del fallimento di Salvini»

- Advertisement -

COSENZA – Alcuni deputati di Forza Italia e Lega chiedono di nominare l’amministratore delegato Anas come Commissario Straordinario per l’A2 per completare gli interventi di ammodernamento che riguardano l’autostrada. Lo fanno attraverso un emendamento al decreto Infrastrutture attualmente in fase di conversione in legge alla Camera, come ha riportato questa mattina un articolo di Gazzetta del Sud. Tra le criticità da affrontare viene evidenziato l’ammodernamento dello svincolo di Cosenza Sud, l’ampliamento di alcune gallerie e, tra le altre cose, la costruzione di nuovi viadotti.

La notizia è stata criticata dal Pd calabrese che senza mezze misure accusa di fallimento il ministro dei trasporti. “È la prova schiacciante del fallimento politico e operativo del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini“ nonostante il suo recente arrivo in Calabria “per elencare le opere da realizzare e raccogliere consensi sul ponte sullo Stretto”.

A2 commissari, i dem calabresi: “Non è serio invocarlo oggi”

Secondo i dem calabresi “non è serio invocare oggi un commissario per ciò che il governo avrebbe dovuto portare avanti da mesi. Se non si è in grado di gestire i cantieri ordinari di un’autostrada nazionale, come si può pensare di realizzare un’opera gigantesca, complessa e controversa come il ponte sullo Stretto?”. Il Pd ricorda le enormi criticità tecniche, ambientali, finanziarie, normative e anche europee che sono legate alla realizzazione dell’opera pubblica per una spesa prevista che oscilla tra gli 8,5 e i 13,5 miliardi di euro.

Il Pd Calabria rigetta, dunque, la proposta e ricorda che “il caos sulla A2 dimostra l’incapacità del governo e, in particolare, del ministro Salvini. La Calabria – prosegue – ha bisogno di infrastrutture vere, di manutenzione seria e di programmazione credibile, non di spot, illusioni e commissari imposti per coprire le inefficienze”. Il rischio, secondo i dem calabresi, è che “il Ponte sullo Stretto si trasformi nell’ennesima incompiuta con un danno irreparabile per il nostro territorio”.