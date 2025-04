Autostrada A2 “del Mediterraneo” bloccata. Veicolo in fiamme in una galleria a Bagnara

- Advertisement -

BAGNARA (RC) – Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” è bloccata la carreggiata in direzione Nord, al km 414,000, a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, a causa di un veicolo in fiamme all’interno della galleria Vardaru. È quanto ha comunicato ANAS. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.