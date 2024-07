Autostrada A2: chiuso per due notti il tratto tra Pizzo e Sant’Onofrio

VIBO VALENTIA – Il prefetto di Vibo Valentia, Giovanni Paolo Grieco, ha emesso un provvedimento di sospensione della circolazione autostradale da Pizzo a Sant’Onofrio e anche la linea ferroviaria Francavilla – Pizzo. La decisione è stata adottata per consentire l’esecuzione di urgenti lavori di messa in sicurezza di un elettrodotto sito in prossimità dello svincolo autostradale di Pizzo.

La sospensione riguarderà i seguenti giorni ed orari: dalle 22 di domani, sabato 6 luglio fino alle ore 6 di domenica 7 luglio. E ancora dalle ore 22 del 7 luglio alle ore 6 dell’8 luglio.

La viabilità stradale alternativa è stata così individuata: in direzione Nord per i mezzi leggeri uscita A2 svincolo S. Onofrio, SPS e S518, rientro in A2 svincolo di Pizzo; per i mezzi pesanti: uscita A2 svincolo S. Onofrio, SP 97 (ex 55 606) sino a Vibo Valentia, SS 18 sino a Pizzo, rientro in A2 svincolo di Pizzo.

In direzione Sud per mezzi leggeri: uscita A2 svincolo Pizzo, SS 18, 5P5, rientro in A2 svincolo S. Onofrio; per i mezzi pesanti: uscita A2 svincolo Pizzo, SS18 fino a Vibo Valentia, SP 97 (ex SS 606) fino a 5. Onofrio, rientro in A2 svincolo 5. Onofrio.

In merito alla circolazione ferroviaria, il disagio sarà limitato a un numero ridotto di treni in quanto la linea principale, Direttrice Battipaglia – Reggio Calabria, rimarrà operativa.