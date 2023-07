COSENZA – Dal primo pomeriggio di oggi, l’Autostrada A2 del Mediterraneo è bloccata per due eventi: un’auto in fiamme prima di una galleria a poco più di un chilometro dallo svincolo di Altilia-Grimaldi, in direzione Nord, ma anche per un incidente stradale che ha visto coinvolte 4 auto circa 1 Km più avanti sempre in direzione Nord.

Sarebbe accaduto tutto poco prima dell’ingresso in una galleria, dove una vettura è stata avvolta dalle fiamme con una lunga colonna di fumo nero e denso. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso con il supporto di alcune ambulanze. Sul luogo dell’incidente stanno operando anche gli uomini della polizia stradale, i vigili del fuoco e personale dell’Anas, mentre l’autostrada è al momento bloccata in corrispondenza del km 289,000, tra gli svincoli di San Mango D’Aquino (CZ) e Altilia Grimaldi (CS), con diversi chilometri di coda in direzione Nord. Nello stesso tratto autostradale, come detto, un chilometro più avanti del veicolo in fiamme, si è verificato invece un incidente che ha visto coinvolte 4 vetture.

Il traffico veicolare viene deviato all’uscita obbligatoria, per i soli veicoli leggeri, presso lo svincolo di Falerna con proseguimento lungo la statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, la statale 107 ‘Silana Crotonese’ e rientro in A2 presso lo svincolo di Cosenza.

Seguono aggiornamenti