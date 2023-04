Autonomia differenziata, Fico torna in Calabria con una tappa nel cosentino

COSENZA – Riparte il tour pentastellato sulla questione autonomia differenziata. “Il MoVimento 5 Stelle Calabria, insieme al già presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, torna con la seconda parte del tour calabrese di ‘Verso Sud, la strada per crescere non è l’autonomia differenziata’”. Lo affermano in una nota i portavoce calabresi del Movimento 5 stelle.

“Abbiamo l’obiettivo – dicono – di mantenere alta l’attenzione su un tema di cui si parla pericolosamente poco e che invece potrebbe cambiare la qualità delle nostre vite, in peggio, in maniera significativa. E, come promesso e anticipato, di farlo in tutte e cinque le province calabresi.

Venerdì 14 aprile, infatti, saremo a Corigliano Rossano, dalle 18:00, nella Sala ex delegazione comunale dell’area urbana di Rossano. Sabato 15 aprile, saremo invece in mattinata a Catanzaro nella Sala Concerti di via Jannone alle 10:30 e, nel pomeriggio, a Crotone, nella Sala Consiliare del comune pitagorico alle 17:30. Con questo secondo ciclo di incontri pubblici – prosegue la nota -, che ci auguriamo siano il più partecipati possibile, vogliamo aprire un dibattito costruttivo coinvolgendo rappresentanti istituzionali del territorio, attivisti, cittadini, forze produttive e realtà del terzo settore.

E’ necessario prendere più possibile coscienza di un provvedimento ora giunto alle Camere che cristallizzerà il criterio secondo il quale chi ha più risorse ne avrà sempre di più e chi è indietro rimarrà svantaggiato oltraggiando quelli che sono i principi della nostra carta costituzionale. Perché, la logica che muove il Ddl Calderoli sull’autonomia differenziata è esclusivamente di matrice economica.

E’ dunque necessario opporsi – concludono gli esponenti pentastellati – a questa forma di secessione del Paese per nulla mascherata con ogni strumento possibile a partire dalla consapevolezza dei cittadini del nostro sud”.

Gli appuntamenti:

VENERDI’ 14 APRILE

• CORIGLIANO ROSSANO

Ore 18:00, Sala ex delegazione comunale, area urbana Rossano:

Saluti istituzionali del sindaco Flavio Stasi;

Intervengono: le deputate Vittoria Baldino ed Elisa Scutellà, l’europarlamentare Laura Ferrara e del consigliere regionale Davide Tavernise. Conclude i lavori il già presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, modera la deputata Anna Laura Orrico.

SABATO 15 APRILE

• CATANZARO

Ore 10:00, inaugurazione spazio del Movimento 5 stelle, via Tripoli (vicino comune);

Ore 10:30, Sala Concerti di via Jannoni:

Saluti istituzionali del sindaco Nicola Fiorita;

Intervengono i deputati Francesco Cafiero de Raho, Vittoria Baldino, Elisa Scutellà, il consigliere comunale Danilo Sergi, il già deputato Paolo Parentela. Conclude i lavori il già presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, modererà la deputata Anna Laura Orrico.

• CROTONE

Ore 17:30, Sala Consiliare del Comune di Crotone:

Saluti istituzionali del sindaco Vincenzo Voce;

Intervengono la già Senatrice della Repubblica Elisabetta Barbuto, i deputati Francesco Cafiero de Raho e Vittoria Baldino. Conclude i lavori il già presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, modera la deputata Anna Laura Orrico.