Autonomia differenziata, arriva in Calabria il ministro Roberto Calderoli

VIBO VALENTIA – Venerdì prossimo il ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Meloni, Roberto Calderoli, sarà a Vibo Valentia per incontrare i segretari-commissari delle regioni del Sud e si intratterrà con il partito calabrese sulla questione dell’Autonomia differenziata. Si tratta di un momento di approfondimento, formazione e conoscenza circa le modalità di costruzione e di successiva applicazione del nuovo strumento che, per i rappresentanti della Lega sarà utile a rilanciare anche il Mezzogiorno.

All’incontro saranno presenti il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, il presidente della Provincia, Corrado Andolina, il presidente della Giunta Regionale, Roberto Occhiuto, e quello del Consiglio, Filippo Mancuso. Parteciperanno tutti i responsabili e militanti del partito calabrese.

“Una iniziativa di grande spessore e di confronto – ha commentato Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria – sulle problematiche delle regioni meridionali. Un momento di confronto che potrà, finalmente, far elaborare una strategia comune e di sostegno alle tante criticità del Mezzogiorno”. Il programma prevede alle 15.30 anche una conferenza stampa all’Hotel 501, con la possibilità per i giornalisti di fare le dovute domande ed approfondimenti con il ministro Calderoli.